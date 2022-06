Baños Modernos: ¡6 Ideas con Mármol que amarás con locura!

Cuando se trata de decorar en mármol todo se vale, porque si hay algo que tiene es su variedad en tonalidades, así como el estilo que refleja cada vez que se emplea. No importa en dónde realices esta hermosa composición, verás que el efecto elegante jamás dejará de gustarte. Te recomendamos elegir mármoles que con colores que se asemejen entre sí. Hay un detalle que debes considerar: Las ranuras tienden a mancharse si no se remueve el agua, entonces es recomendable utilizar un trapito seco para limpiarlo cada vez que uses la ducha, además los nichos tienden a recoger mucha agua.