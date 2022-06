SECRETO REVELADO: 6 Detalles que mordenizarán tu casa

Algunas veces las residencias modernas no tienen tonalidades pasteles, bien sea porque prefieren mantener todo el estilo unicolor o porque no quieren darse mala vida eligiendo colores, sin embargo, en esta área de la casa notamos como los expertos han integrado colores vivos a la composición, dándole a la vivienda mucha vitalidad y a la vez, sabor latino. No podemos olvidar que los muebles de madera clara combinan perfectamente con la decoración el color de los muebles y además con las frutas que se encuentran en la habitación. El detalle en metal y en cristal, para la encimera es un toque único y original.