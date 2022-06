7 Ideas para hacer una parrillera pequeña y sorprendente

Por último y no menos importante, está la opción que muchos prefieren, no solo por ser practica y cómoda sino que por ser una parrillera portátil puede trasladarse a cualquier lugar que vayas y llevarla contigo. Es ideal para los paseos, días de campo o para la playa. Aquí no te tiene que importar el espacio de la casa, del patio o de la cocina, ya que esta se adaptará a donde la coloques, por mucho es la mejor opción para los que no pueden vivir sin hacer su parilla cada cierto tiempo.