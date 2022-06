Antes y Después: ¡5 Escaleras sorprendentes!

A veces el estilo antiguo de muchas casas no son muy recomendables, y aún más cuando en nuestras familias existen personas de edad avanzada que necesitan tener mayor facilidad de movimiento entre las habitaciones, y un vivo ejemplo de esto, es esta escalera, que no solamente se ve algo inestable, si no que será un reto diario subirla debido a su exagerada inclinación.