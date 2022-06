¡No lo vas a creer! 32m2 Totalmente Renovados

Es imposible dejar de pensar, que la nueva versión de la antigua cocina simplemente es ¡GENIAL!, no solo por su interesante y moderno estilo, también a su practicidad y amplitud, ya que es sumamente recomendable evitar esas paredes divisoras en la cocina o comedores, debido a que pueden ocupar centímetros de espacios vitales para un apartamento pequeño.

El uso de múltiples gabinetes construido en una madera de tonos claros, adaptados perfectamente al espacio en contraste al blanco puro de las paredes, mejora esa sensación de amplitud en el área; y no te atrevas a ignorar esa hermosa isla de madera que no solo sirve para comer tranquilamente en ella, si no que se le ha adaptado un elegante fregadero con un grifo de altura, que ayuda a que las cosas no se encuentren acumuladas en una sola área de la cocina.