6 Jardines económicos y venezolanísimos

Para crear tu jardín pequeño es recomendable que comiences por analizar el espacio donde deseas ubicarlo, definiendo si será en el exterior o en el interior de la casa, también debes considerar sus dimensiones, características, ventajas y desventajas a nivel de luz, etc.; todo esto te permitirá aprovecharlo al máximo. La creación de un hermoso jardín pequeño no requiere ni de esfuerzos extraordinarios ni de un presupuesto excesivo, evidentemente todo siempre dependerá de tus gustos.

Ordena muy bien tu jardín, ubicando las plantas en secciones que generen un equilibrio visual, apóyate de las piedras para darle un look más sofisticado y no desaproveches la oportunidad de cultivar en el tus propias plantas aromáticas para que prepares recetas exquisitas y frescas.