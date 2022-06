Topes pequeñitos de cocinas – ¡5 ideas geniales!

No hay duda de que una de las cosas más vistosas de la cocina son los topes ¡y cuánto nos esmeramos en elegirlos si estamos remodelando este espacio, o cuidarlos si ya tenemos tiempo con ellos! Y es que mantenerlos impecables es el pan de cada día, porque en ellos se acumula sucio, residuos de alimentos, migajas, y es precisamente ahí donde más contacto se tiene con la comida. Pero, la importancia que tienen no siempre es proporcional a su tamaño, hay topes de tamaño pequeño que te asombrarán por lo hermosos que pueden ser. Así que si tu cocina no es la más grande del mundo ¡No te preocupes! te mostramos 5 topes chiquitos que le pueden quedar a la perefección y seguramente te encantarán.