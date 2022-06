8 Barras de Cocina que Quieres y Deseas

El diseño minimalista color plateado que nos obsequia URBAN MYTH no me permite pensar en otra cosa que no sea en una barra que se disfruta conjuntamente con el trabajo de la oficina o con la oficina en casa sobre las barras de cocina. No es una afirmación para creerla en un cien por ciento, pero es una aproximación. La productividad laboral se elevaría porque la informalidad permite la generación de buenas ideas.