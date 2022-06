¡HERMOSAS! 6 Casas Pequeñas con Fachadas de Piedra

Un elemento característico de las casas de piedra es que se relacionan considerablemente con la vegetación donde se ubican, si piensas diseñar tu propio hogar de piedra puedes sembrar plantas y flores salvajes. La piedra combina perfectamente con materiales como el metal, la madera y el vidrio, así que si deseas construirla sabes qué materiales lucen muy bien en estos lugares. Colocar piedras apiladas no es muy difícil pero como todo necesita una técnica para que no se desmorone. Lo mejor es que el estilo rústico te permitirá tener un acabado menos delicado para ese terreno baldío o donde no hay mucha vegetación.