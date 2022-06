TOP 5: Patios y Jardines SUPER pequeños

¡Para decorar no existen reglas! Es cuestión de avivar nuestra creatividad y darle a nuestro pequeño jardín un aspecto muy particular. Recuerda que cada creación es diferente, así como las plantas que vas a sembrar en él. Uno de los mejores consejos es jugar con los materiales, entre los más populares tenemos: Piedras de colores de diferentes tamaños, especies de flores y plantas, así como el tipo de tierra que colocaremos en él. Mira cómo este hermoso patio pequeño contiene una palma bastante particular que se posiciona como la favorita del conjunto, la cual está rodeada de las tradescantias moradas.