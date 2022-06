12 Casas sensacionales con muebles y decoración vintage

Hablemos de una estética que lejos de perder vigencia, se vuelve cada vez más y más popular: el estilo vintage.

Antes de incorporar muebles y accesorios con esta impronta en nuestros espacios, debemos tener muy claro qué es el estilo vintage en términos conceptuales. Cualquier objeto, pieza o prenda de ropa que tenga más de 50 años del momento de su fabricación y menos de 100. En cambio, se considera una antigüedad cuando un objeto tiene más de 100 años. Para que una pieza vintage tenga valor real, debe ser una representación fiel de la época en la que fue fabricada, haciéndonos recordarla inmediatamente y sin posibilidad de error. Objetos sosos, que no podrían ser clasificados en el estilo típico de la década que los vio nacer, no serían piezas muy codiciadas para un expertos. Con frecuencia los fabricantes detectan este tipo de tendencias y buscan imitarlas, fabricando muebles nuevos que parecieran hechos en los años 40, por ejemplo. Son muchísimo más baratos que los originales, pero no se consideran vintage genuino. La palabra vintage en francés significa cosecha y el término está muy bien elegido, ya que, como sabemos, el buen vino mejora con los años. Es por eso que este estilo recibe este nombre tan peculiar. Otra de las características que convierten a las piezas vintage en objetos de deseo, es que fueron fabricadas con materiales y técnicas que ya no se encuentran en el mercado ni se usan en la manufactura. La mejor prueba de su calidad es que han resistido con gracia el paso del tiempo prácticamente intactas, y esto no es poca cosa.

Así que a rebuscar entre los muebles que heredamos de nuestros familiares porque no sería de extrañar que nos encontráramos con alguna joya que podríamos usar en nuestras casas, para darles ese aire vintage que les mostraremos en las siguientes imágenes. ¡Acompáñennos!