6 Claves para aprovechar al máximo el espacio de tu closet

Los amantes de la ropa, calzados y accesorios suelen tener cierto gusto por los vestidores modernos, un lugar que les permita tener en resguardo sus más preciados diseños. Por ello si eres una persona afortunada y tienes tu propio vestidor en casa, estoy seguro que te preguntarás ¿cómo ordenar el vestier? o ¿qué iluminación seleccionar? Debes evitar acumular cosas que ya no uses o que simplemente no te gustan, mejorar la capacidad de almacenamiento del vestidor es un verdadero reto, por ello el agregar algunos puntos de luz a lo largo del lugar, te permitirá tener mayor visibilidad de las prendas disponibles.

Las paredes en color blanco y grandes divisiones en madera suelen hacer la combinación perfecta, la ropa suele absorber con mucha facilidad los olores, por ello debes procurar que el ambiente se encuentre lo más fresco posible en todo momento. En las siguientes líneas pondré a tu disposición algunos trucos que te permitirán mantener el orden de todas tus cosas, y de esta manera podrás disfrutar de un ambiente mucho más cómodo y fresco.