Jardines pequeños: ¡La Transformación INCREÍBLE de una terraza!

Para que un lugar sea habitable deben existir elementos tan importantes como una silla, sofá y hasta un mueble, en nuestro caso particular es necesario tener al menos uno con el propósito de pasar mucho tiempo al aire libre. Verás, si el lugar que tanto has mejorado no es propicio para habitarlo, no lo usarás. Puedes ubicar una tumbona, hamacas y hasta banquetas, hasta podrías hacerla con paletas de madera reciclada, de esta forma podrás escoger su color, diseño y tamaño. Hoy en día puedes crear maravillosos muebles, de esta forma ahorrarás mucho dinero. Para más ideas creativas te recomendamos leer nuestro libro de ideas: ¡Verdadero o Falso! Cómo tener un jardín bello.