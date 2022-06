Remodelación increíble de una cocina

Muchas veces se desea disfrutar de un rico desayuno pero no se tiene el espacio ideal para hacerlo. Por esta razón se ha pensado muy bien en la practicidad de este proyecto, se colocó una hermosa y delicada repisa perfecta para colocar recetarios, libros de lectura y hasta elementos decorativos. Asimismo, se colocó una linda y acogedora barra de recibidor junto a dos sillas blancas de diseño moderno, las cuales lucen perfectamente en relación a la decoración de toda la cocina. A veces menos es más, no hay que pensar en la magnitud sino en lo funcional. Para más ideas creativas y profesionales, no te pierdas nuestro libro: Cocinas modernas: 6 ideas al rojo vivo.