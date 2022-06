Remodelación de un Cocina pequeña

Esta cocina a sufrido una gran renovación, mira nada más el mueble que tenía, al igual que sus colores tan característicos. La verdad es que la elección de los tonos de los muebles no eran muy agraciados al igual que el tono de los pisos y el detalle de la pared con pequeñas cerámicas. Anteriormente no se tenía la visión estética que hoy en día tenemos, porque se buscaba lo funcional más que lo visual. Con el nuevo diseño la cocina se ha convertido en una más audaz, bella estéticamente y a la vez más iluminada, No olvides que las tonalidades oscuras tienden a desmejorar los ambientes.