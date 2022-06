15 Ideas de Escaleras Rústicas para embellecer tu casa

Tener una escalera con estilo rústico en el interior de la sala, no quiere decir que el resto de la decoración deba ser igual, puedes combinar con otros elementos un poco más modernos. Existen diversos diseños para la escalera, barandas y peldaños, en este caso se conservaron los troncos naturales, picados por la mitad para hacer cada peldaño. Esto aporta un look completamente orgánico casi como si la naturaleza misma estuviera bajo techo. La idea de no colocar baranda lo hace aún más minimalista.