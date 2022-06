6 Maneras de ahorrar espacio que hubieses querido saber antes

La cocina siempre tiende a ser un lugar donde tenemos este inconveniente, realmente es necesario saber ubicar los utensilios de trabajo cuando estamos cocinando, de lo contrario el espacio se convierte en un perfecto desastre. Para que esto no ocurra evita re-organiza el área, ubica muebles de madera que sirvan como gabinetes de almacenamiento donde podrás guardar lo necesario. Lo que no uses guárdalo en el clóset o regálalo. Para acabar con el desorden debes incluir nuevos muebles de madera, utilizando cestas como lo han hecho los profesionales de ROMERO DE LA MORA, verás lo fácil que es ordenar.