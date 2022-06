10 Mandamientos de Decoración Baños Pequeños

La iluminación en todo espacio es clave, pero en un espacio pequeño esta cobra mucha más importancia. Debes aprovechar al máximo la entrada de luz natural, ya que mientras más iluminado esté el lugar mayor sensación de amplitud proporcionará. No obstante, hay baños pequeños que no cuentan con una ventana, si el tuyo es uno de esos, tienes la opción de construir un tragaluz. También conocidos como claraboyas, o lucernas, estas permiten el paso de la luz desde el techo. Lo bueno de ellas es que no tendrás que preocuparte por las miradas incómodas del exterior.