La casa perfecta para las familias que se quieren mucho

Terminando el recorrido externo para entrar a casa nos topamos con la piscina de la casa, es sumamente sencilla como la vivienda pero a cualquiera le provoca un chapuzón o ¿no?. Un espacio que se configura y se hace acogedor gracias a los dos volúmenes que la protegen, Uno que pareciera una caballeriza y el del fondo se viste de vegetación, enredaderas en sus paredes, esta ácción de la naturaleza siempre me ha encantado, es un toque de misterio y genera una atmósfera de ensueño encantadora, de hecho, me recuerda a los galpones de los chorros, ¿los conocen?, si la respuesta es no, pues los invito a que los busquen y los visiten, tendrán la oportunidad de apreciar paredes como ésta, llenas de vegetación y un paisajismo extraordinario aunado a obras de arte contemporáneos.