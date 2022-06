Nueva tendencia: ¡Concreto para topes de cocina!

Los colores cítricos son perfectos para la cocina, recordando la frescura y los colores vivos de las frutas tropicales. Si no te sientes lo suficientemente atrevido para colorear todos los topes y estructuras de concreto de la cocina con un color tan audaz, busca crear un contraste con otro material o color para contrarrestar el brillo y viveza del tono en cuestión. Lo importante es diseñar la cocina como un todo, tomando en cuenta el revestimiento de piso, salpicadero y muebles para no saturar éste espacio; y si te decides por un color vibrante, asegúrate de que la superficie del concreto se selle correctamente para que su color no se vea afectado por agentes externos.