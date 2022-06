Mira cómo renovaron este pequeño apartamento con los materiales más modernos

El techo inclinado quedó detrás de la zona superior de este gran mueble, que fue diseñado inclinado también pero convexo a esa inclinación, para que el encaje fuese perfecto. Así, que con esta idea, podemos olvidarnos de los techos inclinados.

Una parte del bello mueble está revestido con laminado de madera beige oscura y la otra con laminado de acero corten, como el que vistes en la cocina.

Vemos desde aquí, la parte superior de las sillas de una mesa de comedor. Son transparentes y esta opción tiene la magia de no robar espacio, por lo menos visual y no recargar. Me gusta las sillas transparentes donde las pongan.