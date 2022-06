10 ideas para que la entrada de tu casa se vea preciosa

Las plantas deben mantenerse siempre bajo cuidado, por ello es muy importante que delimites el camino por el cual deberán transitar las personas para no dañar las diversas especies que se encuentran en el jardín. Existen muchos métodos para hacer de manera bonita y decorativa las caminerías. Puedes hacer el camino con piedra, madera, ladrillos, grama, etc. Sin embargo lo ideal es usar algún material que no permita que a las personas se les queden clavados los zapatos en la tierra. Además podrás decorar las caminerías a la hora de cualquier evento o reunión especial, podrás hacer de este espacio tu propia pasarela.

Si te gustó este artículo, do dejes de leer:

- Porches hermosos: 6 ideas buenísimas

- ¡Ideas económicas para tu jardín!