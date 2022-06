12 Escaleras venezolanas totalmente geniales

Y ¿por qué no?, si tenemos una cocina mínima y no hay donde colocar los electrodomésticos como la nevera, el microondas o el horno, es un buen lugar para ello, desocupando las demás paredes y quedando empotrado, si observamos un poco lograremos encontrar pequeñas ranuras que crean una composición en el plano de la nevera, podrían ser gabinetes que nos servirán de almacenamiento, siempre he dicho una casa debe estar repleta de closets , es indispensable tener donde guardar cosas y el espacio debajo de escalera es una muy buena opción.