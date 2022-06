Cómo triplicar el espacio de tu casa

Este espacio parece improvisado pero no lo es, tenemos ante nosotros un pasillo angosto que acompaña a la cocina pero que a su vez luce totalmente apartado del resto de la decoración. Una pequeña ventana lo comunica con la cocina, lo cual a no tiene mucho uso o funcionalidad más aún cuando la sala está del otro lado. A veces los espacios estén cerca entre sí no son lo suficientemente eficientes. Por lo general cuando se realiza una renovación se busca mejorar considerablemente los entornos, el propósito es abastecer de comodidad una residencia y darle el valor agregado que merece.