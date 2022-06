¿Casa pequeña? ¡Jardín INCREÍBLE!

Este precioso conjunto, nos conquista desde el primer instante, por su simplicidad y la forma en la que se envuelve con la naturaleza. Su centro es un maravilloso jardín, invadido por los árboles, trinitarias y preciosas especies del lugar, tanto en su interior como en su contexto, no llevan a una atmósfera realmente particular. Me encantaría que apreciaran aquel espacio intermedio, donde una caminería, preciosa y totalmente minimalista, que se convierte por un instante en el pequeño puente junto al espejo de agua o lo que podría llegar a hacer una pequeña piscina, y a nuestra izquierda un fantástico bar como una roca sólida al fondo del espacio.

¿Quién no tiene ganas de estar ahí justo ahora?