¿Ya viste el Antes y Después de esta casita?

Notamos cómo el ambiente no tenía unificación ni estilo propio, básicamente observamos varios muebles, sillones y poltronas de diseños diferentes ubicados en esta área. La decoración es muy recargada y a la vez, no combina entre sí. Lo más lamentable es que los cuadros tampoco colaboran con la imagen general de esta sala, básicamente se han acumulado muchos objetos sin sentido, parece una sala inspirada en el movimiento Camp, que refleja lo exagerado e irónico unido por un propósito artístico bastante peculiar. Los colores, texturas y demás elementos no embellecen a la propiedad.