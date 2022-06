Esta familia transformó su sala y no vas a creer cómo quedó

Veamos la sala anterior como no tiene una paleta de colores claras o que combine entre sí, tenemos un verde pálido en la pared cosa que no realza el espacio para nada, con unos bordes de techo que evoca otra época, un gran mueble como biblioteca de una madera oscura al igual que la mesa central, haciendo el espacio más pequeño por el peso visual que tienen estos elementos en el ambiente. El sofá sin embargo se encuentra en buen estado. Veamos que al fondo existe una pequeña terraza que podremos reutilizar, y si indagamos un poco más notamos que el borde superior del patio no está alineado con la puerta, estas son cosas que chocan a la vista.