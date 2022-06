6 Bellos Patios coloniales (y como tener uno igualito)

Si tienes un árbol en tu patio, haz que sea el centro de las miradas. Si no tienes uno, siémbralo. Si tienes un terreno con árboles pero aún no has construido tu casa ¡No lo cortes! Construyela al rededor de él. Los patios coloniales se caracterizan por estar muchas veces ubicado en el centro de la propiedad, en ellos se encuentran algunas habitaciones y áreas de la casa, por lo que sugerimos sembrar un hermoso árbol que cumpla funciones decorativas y estéticas, dándole sin lugar a dudas un toque más original a toda la propiedad. Si tienes uno parecido en casa, coloca piedras y hazle un espacio especial que lo haga relucir ante toda la estructura, coloca luces de colores en el árbol para que lo haga lucir más hermoso. Conoce más ideas creativas, te recomendamos leer: ¡Bienvenido a la casa de tus sueños!