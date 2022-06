Antes y Después de un Apartamento Tipo Estudio

Nuestro baño ha sido repotenciado a su mejor versión, esas pálidas paredes blancas han sido cambiadas por azulejos oscuros, que no solo facilitan su limpieza si no también colaboran a la sensación de volumen en el espacio. La presencia de elementos metálicos como nuevos grifos y sistemas de ducha aportan un enfoque mucho más moderno en la remodelación de este lugar; a pesar de que sea un espacio reducido, te aseguramos que no tendrás ningún problema de darle un buen uso a este lugar.