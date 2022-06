Antes y Después de una Pequeña Cocina

Debido a la distribución estructural de este apartamento, tal vez la cocina no se encuentra muy favorecida en lo que a espacio se respecta y en un intento de aprovechar el espacio, se creó un pequeño mueble en un rincón el cual mantiene esta gama de colores, que no tiene nada que ver con la pieza mostrada en la foto anterior, además de que no representa un área funcional para el propietario, además, darle la espalda a tan grandiosa fuente de luz natural es algo lamentable. Necesita urgente una renovación.