21 Baños hermosísimos decorados con madera

En los detalles está magia de las cosas. No dudes en incorporar, si el espacio te lo permite, los elementos que creas que vayan acorde con la decoración. Si definitivamente no quieres ni piso, ni paredes revestidas, puedes optar por un marco para el espejo, bancos, vigas, soportes, entre otros. La iluminación es clave. No dejes de incluir las lámparas empotradas ya que causan un efecto gradual de la luz que queda perfecto sobre la madera.

No pases esta oportunidad de darle a tu baño un aire distinto. Renueva la decoración realizando alguna de estas ideas haciendo de la madera ¡la gran protagonista!