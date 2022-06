¡Cómo embellecer tu casa con estuco!

Aplicar el estuco sobre una pared no es tan difícil, pero es un trabajo que requiere de dedicación y paciencia. Sobre una pared de bloques, deberás humedecer la superficie, aplicar una capa de 2 a 4 mm cubriendo toda el área con una llana lisa y dejas secar la aplicación por 12 horas. Luego, la segunda capa a aplicar para dar el acabado final, no debe ser mayor a 3mm. Ahora bien, cuando se trate de una superficie fina de cemento o yeso aplicas el estuco con una llana lisa cubriendo toda la superficie con una capa no mayor a 4 mm. Una vez comenzado el secado se le puede dar textura. Recuerda aplicar las manos necesarias hasta cubrir lo que necesites y no olvides que las manos posteriores se deben aplicar cuando aún lo mano anterior se encuentre húmeda. Recuerda también, que el acabado final de la superficie dependerá en gran medida de lo lisa y uniforme que se haya dejado a la pared previamente.

Finalmente, ya que sabes todo lo necesario acerca de este increíble y versátil material te invitamos a utilizarlo en tu vivienda si estas en plan de construcción o redecoración ¡manos a la obra!

