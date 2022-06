¿Baño pequeño? ¡Descubre como agrandarlo!

Lo que no se ve, no existe; y por ende, no ocupa espacio. De una manera parecida funcionan los elementos traslúcidos dentro del diseño: existen, pero su transparencia hace que luzcan ligeros dentro del ambiente, evitando recargar visualmente el espacio. Desde el tope de lavamanos, hasta las repisas y puertas de baño, puedes utilizar el cristal o el acrílico como parte del mobiliario para crear transparencias y hacer que el baño luzca ligero y sin tanto mobiliario sólido . Los diseñadores de CrearInteriores optaron por utilizar vidrio en todas las superficies posibles, incluyendo la puerta de la ducha para hacer de este baño una propuesta elegante y minimalista.