Un apartamento en Caracas que no se parece a ninguno

Girando y apreciando la sala desde otro punto de viste veremos que la alfombra no termina siendo mero capricho, sino que responde también al paisaje vegetal que tenemos en el exterior haciendo un juego perfecto con éste, no sólo eso, en la pared dejamos de lado el típico cuadro apaisado o el espejo predilecto para dar paso a un diseño gráfico de ramas verdes, un vinil pegado en pared también puede ser una buena opción a la hora de diseñar el hogar, una pequeña terraza se inunda de sencillez con una pequeña mesita y una hamaca, elemento que no puede faltar en ningún hogar venezolano