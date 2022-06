¡Comedores modernos! ¿Cómo lograrlo?

Es común que en viviendas pequeñas no se cuente con un amplio espacio para colocar un set de comedor completo. Sin embargo, existen otras alternativas y soluciones con mucho estilo y fuera de lo común para éstos casos. Cuando la cocina y el comedor se funden en un solo espacio, lo importante es manejar un mismo estilo y un adecuado funcionamiento de éstas dos áreas para que se complementen y no interfieran entre sí. Lo ideal es no crear cerramientos entre éstos dos sectores ya que hará que la vivienda luzca mucho más pequeña. Optar por diferentes revestimientos de piso y utilizar los muebles como división funciona perfectamente y no abarrota el espacio.