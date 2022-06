Misteriosa por fuera ¡Fabulosa por dentro!

Cuando arquitectura y decoración se complementan en total armonía, el resultado no puede ser otra cosa que algo maravilloso. Así sucedió con esta casa, diseñada por los arquitectos brasileños A / ZERO Arquitectura, quienes lograron hacer del espacio la conjunción ideal entre arte, diseño y decoración. Lejos de plantearse ese tipo de diseños que, aun siendo hermosos, no reflejan la calidez real de un hogar, estos profesionales consiguieron fundir en cada ambiente la grata sensación que invita a compartir entre familiares y amigos cercanos. ¡Descubre cómo obtener resultados tan formidables tomando en cuenta cada uno de los elementos que integran el espacio tanto en su interior como en su exterior!