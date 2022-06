18 baños que son demasiado grandes y acogedores

El baño además de ser una de las habitaciones fundamentales en todo hogar por obvias razones, también es el lugar para estar con nosotros mismos y relajarnos con ducha caliente, consentirnos colocando aromas, esencias y velas para disfrutar de un agradable descanso. Los espacios grandes en algunos casos preocupan a los propietarios inexpertos que no saben cómo decorarlos, qué muebles colocar o cuáles son los accesorios adecuados.

Un consejo para cuando no sabes que hacer es visualizar lo que quieres para este espacio, como quieres que sea el estilo, rústico, moderno, minimalista, vintage o el que más te guste, luego antes de comprar cualquier cosa, asegúrate que juntas se complementarán y por último organiza la disposición. No te preocupes, sabemos que decorar un baño grande y que sea acogedor, no es un trabajo fácil, por eso inspírate con alguna de estas ideas que tenemos para ti.