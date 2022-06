5 Pisos de piedra que transformarán tu hogar

Lo más característico de este tipo de piso son sus trozos de tamaño y forma irregular, pues da un aire actual a cualquier zona del hogar, y también que puede encontrarse no solo en los típicos tonos tierra, sino también en colores oscuros, como el de la imagen de Belén Sueiro. Es la piedra más económica del mercado y para nada esto tiene que ver con su calidad, todo lo contrario, es una clase tan resistente, duradera y decorativa como cualquier otra, solo es necesario tomar en cuenta un correcto tratamiento antimanchas para ella y al momento de adquirirla asegurarte de que no suelta arenilla, porque suele pasar debido al proceso de abrasión ¡pero no en todas! por eso es necesario contar con buena asesoría al respecto.