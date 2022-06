6 Consejos tentadores para construir un Caney en el patio

Luego de haber determinado el lugar donde estará el caney de tu casa. Es importante que evalúes ciertos aspectos, entre ellos el suelo donde realizaras la construcción, este estudio te permitirá descubrir si existen algunas tuberías interna, en esta parte de la casa, y si el terreno es lo suficientemente estable para que inicies en este lugar la construcción que deseas. No olvides que los lugares con humedad no son los más aptos para realizar este tipo de construcciones, y si se da el caso de que el lugar elegido no cumpla con las características necesarias, lo mejor que puedes hacer es buscar otro espacio.