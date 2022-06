Dónde meter la lavadora y que todo se vea bello y organizado

El lugar donde colocaremos el área de lavado de la casa, debe ser elegido con mucha precaución y cautela. Con frecuencia podemos apreciar como muchas personas colocan la zona de la lavandería en la cocina, sin embargo para otras, esta combinación no es muy positiva que digamos, ya que no está bien mesclar comida con ropa sucia. Es por ello que los expertos recomiendan colocar la lavadora en una habitación que vaya más acorde con la limpieza o en una zona exclusiva para esta actividad, sin embargo si no se cuenta con este espacio la recomendación más aceptada, es la inclusión de una pequeña área de lavandería dentro del baño. Ya que este es ideal para este tipo de actividades, puesto que las personas luego de cambiarse solo deben dejar la ropa en la cesta, y no andar con ella por toda la casa.