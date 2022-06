Te decimos 13 trucos con ladrillos para tener un patio hermoso

Si no se te ocurre otra manera de tener un juego de mesa que no sea de madera y además. no quieres gastar mucho en ello una de las mejores opciones es apilar ladrillos para crear un hermoso espacio para el compartir y el disfrute en familia. Para quienes tienen espacios similares a este y quieren darle un toque más creativo, colocar ladrillos de piedra que combinen con el piso es una gran idea. Así verás lo bien que lucirá todo como un conjunto como una composición. Integra una sombrilla grande que quede perfecta en la mesa para que te protejas del sol y de la luvia.