7 hábitos para manter a tu casa siempre limpa

Pasan los días, pasan las semanas, incluso hasta los meses ¿y tu ropa de cama es la misma? bien sea por flojera, porque no encuentras tiempo, porque no tienes otros cubrecamas o sábanas que usar, lo cierto es que siempre existirá un motivo para no cambiar regularmente la ropa de tu cama pero ¡cuán negativo puede ser esto! desde hacerte caer en la monotonía por no tener nada diferente que ver en ese punto tan importante de tu habitación como lo es tu cama, hasta la enorme cantidad de impurezas que pueden acumularse en ella, producto de tu sudor, los ácaros, el polvo, entre otras cosas. ¿La solución? hazlo al menos cada semana, anímate a tratar de ser regular aunque sea un cambio paulatino y no drástico ¡verás como a largo plazo te acostumbrarás!