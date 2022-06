8 Trucos con piedra que modenizarán tus paredes

Una de las mejores formas para decorar tus paredes revestidas es jugar con los tamaños de las rocas, de esta manera notarás cómo toman forma unas con las otras que hasta pareciera que ya venían así. No olvides que el trabajo del profesional debe ser meticuloso sobre todo para que no se le escape ningún aspecto y no hayan vacíos en la obra final. Puedes elegir rocas tipo granito, piedra de río, mármol y demás opciones. La idea es que tengas una pared llamativa, que pueda lucir como esta de la mano de los expertos KABABIE ARQUITECTOS, quienes combinaron a la perfección los minerales con el entorno.