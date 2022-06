9 Jardines pequeños que caben en cualquier pasillo

Todos soñamos con tener un hermoso jardín en casa, pero muchas veces desistimos de esa idea al darnos cuenta que el espacio con el que contamos para ello no es lo suficientemente grande. Pero eso no debe ser así y te diremos por qué. Un lindo jardín no tiene por qué depender del tamaño. Por lo contrario, tener un jardín pequeño tiene muchas ventajas, entre ellas que su mantenimiento es mucho más rápido y fácil; que no necesitas hacer una gran inversión para el engramado y que con solo algunos detalles florales bastará para que se vea hermoso sin tener que recurrir a trabajos de paisajismos. En definitiva, luego de que veas estas seis propuestas verás cómo el tamaño ¡no será un problema!