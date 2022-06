13 hermosos patios interiores (y cómo hacerlos en tu casa)

Para los amantes de la naturaleza el tamaño no ha de importar lo más conveniente es que aproveches un rincón de la casa para que puedas disfrutar de par en par del nuevo jardín. Si vives en apartamento dedica un área para distribuir macetas con flores y plantas, así mismo deberás tomar en cuenta las veces que las regarás así como el mantenimiento que les darás. No creas que por ser pequeñas, no requieren que las cuiden.