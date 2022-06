Pisos de vinil que imitan la madera – ¡6 ideas fabulosas!

Los pisos de vinil o vinilo no son perfectos, como todo tienen varias desventajas a veces tienden a levantarse y abombarse por efectos de la humedad si la hay. También ocurre este mismo proceso si no se ha instalado correctamente puesto que al haber un área con aire, el piso tiende a levantarse. Otro desencanto de los pisos de este tipo es que son muy frágiles, si pasas algún objeto cortante entonces tienden a rasgarse o romperse. De ser así, te sugerimos que lo repares de inmediato con un experto y no esperes a que sea tarde.