5 Maneras hermosas de poner tu patio a valer

Si tienes la dicha de contar con una hermosa vista desde el patio trasero, aprovéchala al máximo, procura no construir muros muy altos que la obstruyan, y si necesitas hacerlo busca la manera de que no quede bloqueada completamente. En este espacio como vemos no se necesito mucho, un techo de bambú o madera para proteger del sol, una mesa que puede elaborarse con madera reciclada y sobre los muros coloca unos buenos cojines para convertirlos en sillones y no olvides que la hamaca no puede faltar.