Una casa con piscina más bella imposible

Aunque el uso de las curvas en la arquitectura siempre se considera complejo y sobre todo sumamente difícil de construir no puedo negarles que a veces me resulta algo estrambótico, pero sin duda no puede negarse que esta escalera es especial, por su forma que recorre el espacio, generando una curva que dibuja una preciosa hoja en el espacio, que resalta mucho más con su jardín en el nivel inferior.