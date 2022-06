5 Casas baratas y ecológicas donde se puede vivir tranquilo

Que tengas una vivienda ecológica no significa que deba ser algo simple, ya que no te limita a construir lo que desees como desees, solo es importante respetar ciertas normativas que no perjudiquen el medio ambiente y que esta edificación pueda sustentarse energéticamente por distintos medios, ya sean paneles solares, energía eólica, etc.

Existen múltiples edificios en el mundo que son autosustentables y amigables con el medio ambiente, así que la única limitante es tu imaginación. ¡Se creativo!