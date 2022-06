Cómo poner bello un apartamento venezolano

Si te paras a ver la cocina desde la sala, no podras ver todo el espacio real que en ella se encuentra, lo cual no es malo, ya que se buscaba diferencias cada area de alguna manera para así poder identificar ambientes distintos entre la sala y la cocina, lo cual se ha podido lograr gracias a ese interesante mesón de la occina que posee una recubierta de madera con laminas decorativas metalicas y un tope de granito que en conjunto a una estanteria de cristal de permite darle una dolbe función, ya qe no solo puedes comer en ella si no que tambien puedes utilizarla para colocar bellas plantas o flores de temproada sin incomodar al espacio donde comes.